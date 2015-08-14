За минувшие сутки в зоне АТО погиб военный, шестеро были ранены

За минувшие сутки в зоне АТО один военнослужащий погиб, шестеро были ранены.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил на брифинге в Киеве.