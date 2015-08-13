Задержанный на Донбассе офицер РФ просит Путина не отказываться от российских военных (видео)

На видеозаписи Старков в который раз утверждает, что он - действующий офицер, прослужил 19 лет.

"19 лет я прослужил в российской армии, а меня теперь не признают, говорят, что такого не было", - отметил офицер РФ.

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При этом он подчеркнул, что если отправлять на такие операции, нужно специальных людей отправлять.

"Я не террорист, я не шел сюда кого-то убивать, поэтому при задержании я не стал оказывать сопротивление. Украина нам войну не объявляла, мы тоже. Поэтому прошу все же признать, что я на самом деле военный и помочь отсюда в Россию перевестись", - обратился возмущенный военнослужащий РФ к Путину.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины, около 22.00 25 июля сотрудники Госпогранслужбы на контрольном посту "Березовое" (Донецкая область) задержали "КамАЗ" с боеприпасами. В транспортном средстве, которое заехало с оккупированной территории, были два человека в военной форме.

После задержания грузовика пограничники предварительно выяснили, что один из мужчин - кадровый военнослужащий вооруженных сил РФ в звании "майор", а другой входит в состав незаконных вооруженных формирований.