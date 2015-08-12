Боевики концентрируют силы у передовых позиций, готовясь к наступлению - Генштаб

Об этом Украинской правде сообщил руководитель пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

По его словам, "боевики на весь мир рассказывают о том, что якобы украинская армия собирается наступать на их позиции, но по факту никаких мер, связанных с инженерными или крепостными работами на своих позициях в целях обороны они не принимают".

"Наша агентура сообщает о том, что происходит передвижение бронетехники и личного состава боевиков и те приготовления, которые они делают, свидетельствуют о том, что они готовятся не к обороне, а к наступательным действиям. Мы эту ситуацию мониторим и спокойно относимся к ней в том плане, что мы готовы к любому варианту развития событий", - заявил Селезнев.

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По его словам, силы ВСУ готовы вернуть в любой момент на позиции отведенную согласно минскими соглашениями технику, как это было сделано во время последней атаки на Старогнатовку, где после предупреждения международных партнеров начала работать украинская артиллерия.

"По состоянию на 17:00 12 августа, по словам Селезнева, было зафиксировано 63 обстрела. А динамика очень высокая, причем основное количество обстрелов происходит в ночное время. Днем применяется только стрелковое оружие, гранатометы, а в ночное время активно применяются 122-мм и 152-мм калибра и "Грады", - отметил Селезнев.

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Ранее УНИАН сообщал, что силы АТО получили разрешение применять средства огневого поражения в случае нападения боевиков