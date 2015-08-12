ОБСЕ в очередной раз заявила о вывозе боевиками угля из Донбасса в Россию

Об этом говорится в недельном отчете наблюдательной миссии ОБСЕ, передает "Радио Свобода".

«Миссия продолжала фиксировать грузовики, перевозящие уголь из Луганщины в Россию через пункт пропуска «Гуково»», – отметили в ОБСЕ.

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Стоит отметить, что наблюдатели ОБСЕ систематически сообщают о вывозе угля из Донбасса в Россию. Также об этом заявляют украинские пограничники.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров определил маршруты вывоза угля из неподконтрольных районов Донбасса для увеличения запасов этого вида топлива на складах украинских теплоэлектростанций.