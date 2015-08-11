Российских солдат за отказ воевать на Донбассе заставляют молчать и сажают в тюрьму – Al Jazeera

Об этом говорится в журналистском исследовании телеканала Al Jazeera, передает ТСН.

Корреспонденты канала пообщались с контрактником российских Вооруженных сил Александром, часть которого расположена в городе Майкоп в Адыгее. Солдат рассказывает, что ему грозит 10 лет за дезертирство из-за отказа участвовать в боевых действиях в Донецкой и Луганской областях.

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"За увольнение у солдат требуют деньги. Об этом говорят открыто на плацу. Нам сказали: если хотите уволиться, платите своим командирам", — сообщил военный.

При этом, журналисты отмечают, что случай контрактника – не единичный. В Майкопе по крайней мере против пяти солдат выдвинуты аналогичные обвинения. Военные покинули военную часть после того, как получили приказ ехать до границы с Украиной. Всего в РФ зафиксировали около 60 случаев, когда солдаты бежали из армии из-за возможной отправки на войну на Донбассе.

Контрактник уточнил, что тех, кто вернулся с Донбасса живым, запугали. Им угрожали 13 годами в тюрьме, если они не будут молчать.

Адвокат Татьяна Чернецкая, которая занимается делами таких солдат, рассказала, что военных силой заставляют молчать и бросают за решетку.

"Впервые об этом заговорил солдат Павел Тимченко, которого посадили. Его силой заставили отказаться от своих показаний и признать свою вину. Теперь он на свободе, но он совершенно сломан. Другие ребята тоже боятся", — говорит Чернецкая.

В Минобороны РФ какие-либо комментарии по этой ситуации давать отказываются.