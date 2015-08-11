МИД РФ обвинил Киев в усилении воинствующей риторики и обострении ситуации на Донбассе

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и печати МИД России.

В частности, в российском внешнеполитическом ведомстве продолжают твердить о конфликте на «юго-востоке Украины», хотя российские военнослужащие и спонсируемые Россией боевики оккупировали территории на востоке Украины - в Донецкой и Луганской областях.

«В последние дни наблюдается обострение ситуации вдоль линии соприкосновения конфликтующих сторон на юго-востоке Украины. Сообщается об участившихся обстрелах населенных пунктов, разрушениях, жертвах и пострадавших среди мирного населения Донбасса», - заявили в МИД РФ.

При этом в этом ведомстве, которое оказывает внешнеполитическую поддержку террористам на Донбассе, считают, что «резко усилилась воинствующая риторика Киева».

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«Отказавшись во время последнего заседания Контактной группы в Минске (3-4 августа) от подписания практически готового и согласованного документа об отводе танков, артиллерии до 100 мм и минометов до 120 мм от линии соприкосновения на глубину 15 км с каждой стороны, что должно было способствовать деэскалации противостояния в регионе, украинские власти, безапелляционно ссылаясь на некие угрозы и провокации, стали заявлять о возвращении на боевые позиции своих тяжелых вооружений и артиллерийских систем, выведенных в тыл в соответствии с «Комплексом мер по выполнению Минских соглашений» от 12 февраля 2015 года», - заявили в МИД РФ. При этом российская сторона игнорирует участившиеся нападения российских боевиков на позиции Вооруженных сил Украины, что приводит к ежедневным потерям среди личного состава.

В МИД РФ призвали «украинскую сторону проявлять сдержанность и не нарушать своими безответственными действиями ход выполнения Минских договоренностей в сфере безопасности».

Как сообщал УНИАН, в результате атак российских военных и пророссийских боевиков ситуация в зоне АТО в последние дни усугубилась.