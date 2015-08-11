Украина предупредила СММ ОБСЕ о возможности использования артиллерии в ответ на массированные обстрелы
Боевики с 20-ти часов вечера проводят массированные обстрелы по пунктам Чермалык и Старогнатовка, Украина предупредила СММ ОБСЕ о возможности использования артиллерии в ответ.
Об этом Украинской правде сообщил руководитель пресс-службы Генштаба Владислав Селезнев.
"Вечером, начиная с 20 часов боевики ведут огонь на юге зоны АТО в районе Старогнатовки и Чермалика. Боевики ведут огонь из 120-мм минометов и 152 мм самоходних артиллерийских установок", - сообщил он.
"По состоянию на 23:46 в этой зоне наблюдается затишье, однако ситуация остается напряженной", - добавил он.
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"Мы в установленном порядке проинформировали СММ ОБСЕ, киевский офис ОБСЕ, через МИД информировали западных партнеров, что боевики продолжают нарушать Минские договоренности, поэтому мы оставляем за собой право использовать артиллерию в случае атак на наши позиции", - сообщил Селезнев.
Он добавил, что ситуация остается под контролем штаба АТО и штаба сектора.
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Селезнев напомнил, что днем боевики обстреливали южную часть Донецкой области – Николаевку, Старогнатовку, Богдановку, Новотроицкое, Новогригорівку, Гранитное, Чермалык. Район Широкиного обстреливался из стрелкового оружия.
Ранее УНИАН сообщал, что вечером 10 августа в 21.50 пророссийские боевики при поддержке российских военных начали интенсивный артиллерийский обстрел позиций 72-й бригады ВСУ из 152-миллиметровых пушек.