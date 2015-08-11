Обвиненный в управлении боевиками генерал РФ Ленцов утверждает, что находится за 600 километров от Украины

Об этом он заявил в эфире российского телеканала Россия-24, сообщает РИА Новости.

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"К сведению украинского генерального штаба, полигон Ашулук находится на удалении более 600 километров от российско-украинской границы", — сказал Ленцов, добавив, что прибыл на полигон для подготовки к планирующимся на вторую половину августа учениям.

Как сообщал УНИАН, ранее в Генштабе заявили, что Ленцов, которого сняли с должности в СЦКК еще весной, ныне координирует действия боевиков и находится в Донецке.