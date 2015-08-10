Переговорщик от России в зоне АТО генерал Ленцов теперь руководит боевиками - Генштаб

Об этом Украинской правде сообщил пресс-секретарь Генштаба Владислав Селезнев.

Как отмечается, Ленцов является заместителем командующего Сухопутными войсками РФ.

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"Ленцова сняли с должности в СЦКК еще весной, он знает все расположения украинских сил, потому что был в Совместном центре. А теперь он неофициально, в качестве "отпускника" находится на той стороне", - сказал Селезнев.

"Руководство он осуществляет из Донецка, но может передвигаться по всей подконтрольной боевикам территории. Это наша оперативная информация. Наша разведка же работает", - сказал Селезнев.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Ленцов находится на территории, которую контролируют боевики.