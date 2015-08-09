За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один военный, ранены 10
13:13, 09 августа 2015Война
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За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погиб один украинский военнослужащий и ещё 10 были ранены.
Сутки в зоне АТО унесли жизнь одного военного / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
«За прошедшие сутки в ходе боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще 10 получили ранения», - сказал Мотузяник.
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Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра АТО, за прошедшие сутки боевики 111 раз нарушили режим прекращения огня, несмотря на Минские договоренности. При этом террористы 9 раз применяли артиллерию, 41 - минометы, 7 - танки, трижды вели огонь из «Градов».
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