Боевики наращивают огневую активность в зоне АТО: за сутки украинские позиции обстреляли 111 раз

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Так вчера, в 18.45 и 19.35, боевики со стороны поселка Калиново применили реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» по позициях украинских военных в районе Санжаровки, что на Артемовском направлении. Также около половины восьмого вечера оккупанты били из «Градов» по опорном пункта сил АТО в Троицком. А в 22.30 по этом же опорном пункта наемники вели огонь из вооружения БМП.

"На Донетчине около 8 вечера российско-террористические группировки били из танков по Пескам, Первомайском, Красногоровке. А почти в 11 ночи по нашим позициям в поселке Водяное работала вражеская артиллерия калибра 152 миллиметра. Кроме того, в 20 часов, в очередной раз цинично пренебрегая договоренностями, враг бил из танка по мирным зданиях в поселке Невельское. В результате этого обстрела ранены 3 гражданских лиц", - говорится в сообщении штаба.

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Кроме того, на Луганщине с 21 часа и почти до полуночи боевики обстреливали позиции сил АТО в Станице Луганской.

Следует отметить и определенную активизацию вражеских беспилотников. Около 14 часов 3 летательных аппарата противника замечены в районе Мариуполя. А с 21 и до 23 часов 7 БПЛА обнаружены в небе Луганщины.

"В целом на протяжении прошлых суток незаконные вооруженные формирования 111 раз нарушили режим прекращения огня. 9 раз противник применял артиллерию, 41 – минометы, 7 – танки, трижды бандиты били из "Градов", - подчеркнули в пресс-центре.

После полуночи 9 августа российско-террористические войска продолжили огневую активность на Донетчине в районе Опрытного, Авдеевки и Марьинки.