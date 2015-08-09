Названа дата передачи в суд дела о гибели бойцов АТО в иловайском "котле"

Об этом сообщил депутат Семен Семенченко на своей странице в Facebook, ссылаясь на заявление военного прокурора Матиоса на заседании Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

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"Борьба будет не на шутку. Система своих добровольно не отдаст. Будет все. Затягивание дела, фейки в соцсетях и СМИ, проплаченные провокаторы и промывка мозгов. Мы - готовы. Заднюю никто не даст", - подчеркнул он.

На заседании Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны главный военный прокурор Матиос сообщил, что да... Posted by Семен Семенченко on 8 августа 2015 г.

Ранее главный военный прокурор Матиос заявил, что во время событий в Иловайске погибли 366 бойцов АТО, 429 получили ранения.

Как сообщал УНИАН, во второй половине августа 2014 года под Иловайском развернулись ожесточенные боевые действия. Бойцы сил АТО попали в окружение. Российские военные обстреляли коридор, которым по договоренности должны были выходить украинские бойцы. Украинские военнослужащие понесли значительные потери.