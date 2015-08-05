Военная прокуратура обнародовала новые данные потерь под Иловайском: погибших стало на 100 меньше

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос сегодня на брифинге в Киеве.

Так, по его словам, во время событий в Иловайске погибли 366 бойцов АТО, 429 получили ранения.

Как сообщал УНИАН, во второй половине августа 2014 года под Иловайском развернулись ожесточенные боевые действия. Бойцы сил АТО попали в окружение. Российские военные обстреляли коридор, которым по договоренности должны были выходить украинские бойцы. Украинские военнослужащие понесли значительные потери.

Читайте такжеПод Иловайском погибли более тысячи людей - ГеращенкоНа то время официальных данных о погибших, раненых и взятых в плен украинских военных не было.

В октябре 2014 года председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию событий под Иловайском Андрей Сенченко заявил, что во всех эпизодах Иловайской трагедии погибло около 1 тысячи военнослужащих.

17 апреля этого года главный военный прокурор Украины Матиос заявлял, что документально подтверждена гибель 459 человек в боях под Иловайском.

Фотогалерея: Под Иловайском на дорогах остались сожженные танки и грузовики сил АТО