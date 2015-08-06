За сутки в зоне АТО погибли пятеро военнослужащих

Об этом сообщил пресс-секретарь администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник. "За минувшие сутки в результате боевых действий 5 украинских военнослужащих погибли, еще 6 получили ранения", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО были ранены семь украинских военнослужащих, погибших среди военных не было.