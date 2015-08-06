Север Луганской области остался без электроэнергии из-за обстрела города Счастье - ДТЭК

Таким образом север Луганской области остался без электроэнергии, сообщил пресс-секретарь Антикризисного штаба ДТЭК Антон Ковалишин на своей странице в Facebook.

"Город Счастье снова под обстрелом. Перебита линия электропередачи "Счастье-Лисичанск" 330 кВ - основная артерия, по которой электроэнергия идет с ДТЭК Луганской ТЭС на Лисичанск и Сеаеродонецк. Аварийно отключился блок N13, блок N14 продолжает работать. Север Луганской области без света. Обстрел продолжается. Энергетики пытаются удержать станцию в работе.

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г.Счастье снова под обстрелом. Перебита линия электропередачи "Счастье-Лисичанск" 330 кВ - основная артерия, по которой... Posted by Антон Ковалишин on Wednesday, August 5, 2015

Ранее УНИАН сообщал, что утром 28 июля большая часть Луганской области осталась без электроснабжения из-за обстрела боевиками ТЭС в городе Счастье.