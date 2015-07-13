Турчинов: Фейки спецслужб РФ о генерале Таране говорят о его профессиональной работе

Об этом в своем Твиттере написал секретарь СНБО Александр Турчинов.

То, что российские спецслужбы занимаются компроментацією Тарана, свидетельствует о его профессиональную работу. — Александр Турчинов (@Turchynov) July 13, 2015

"То, что российские спецслужбы занимаются компрометацией Тарана, свидетельствует о его профессиональной работе", - написал Турчинов.

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Как сообщал УНИАН, информация об увольнении генерал-майора Андрея Тарана с должности руководителя украинской стороны Совместного центра координации и контроля (СЦКК) является фейком, аккаунт Совета нацбезопасности и обороны в Twitter был взломан.

Ранее на Твиттере СНБО было опубликовано сообщение, якобы генерал Таран уволен с должности руководителя украинской стороны СЦКК и подозревается в государственной измене.