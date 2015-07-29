Боевики ударили из танка по позициям сил АТО возле Гранитного

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

«Сегодня, 29 июля, ситуация в зоне антитеррористической остается стабильной. Однако незаконные вооруженные формирования продолжают одиночные обстрелы наших позиций из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями», - говорится в сообщении.

Так, сутки начались с обстрела минометами калибра 120 мм наших опорных пунктов в районе поселков Степное, Новозвановка, Троицкое. Также на Артемовском направлении в 1.50 враг бил из 152-миллиметровой артиллерии по позициям сил АТО неподалеку от Николаевки. А с 2.05 по 2.50 противник применил 120-миллиметровые минометы неподалеку от Попасной.

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«В то же время, начиная с почти 5 утра и до 13.50, обстрелов наших войск вдоль всей линии разграничения не было. А уже в 16.20, вопреки договоренностям, наемники били по украинским позициям из танка неподалеку от Гранитного», - сообщает пресс-центр.

В целом же, говорится далее в сообщении, наибольшая активность преступников фиксировалась недалеко от Донецка. На этом направлении незаконные вооруженные формирования в основном с целью провокаций использовали стрелковое оружие и гранатометы вблизи Песков, Марьинки, Авдеевки.

29 июля с полуночи до 18 часов бандформирования дважды применяли артиллерию, 10 раз минометы и гранатометы, один раз вели огонь из танка.