Боевики за сутки более 80 раз обстреляли силы АТО из танков и "Градов"

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«Противник 12 раз применял 152-х и 122-мм артиллерию, 26 раз – минометы, трижды – “Грады”, 6 раз – танки. С 18.00 по 00.00 произошло более 30 обстрелов. С 21.30 до 01.00 ночи 28 июля, боевики вели обстрел из 122-мм артиллерии, минометов и стрелкового оружия по позициям сил АТО вблизи н.п. Станица Луганская», - сообщает пресс-центр.

Боевики неоднократно подвергли артиллерийским и минометным обстрелам позиции наших войск в районе н.п. Майорск, Майское, Николаевка Вторая.

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«Огонь прошел вблизи н.п. Чермалык, Луганское, Пески, Опытное, Марьинка. По состоянию на 6 утра сегодня, 28 июля, боевики продолжают мощные обстрелы наших войск на Донецком направлении», - говорится в сообщении.

Нарушая Минские соглашения боевики вели обстрел из артиллерии и минометов по позициям сил АТО. Это произошло вблизи н.п. Курдюмовка, Майское, Авдеевка, Опытное, Марьинка.