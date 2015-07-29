Около 100 боевиков атаковали позиции сил АТО под Счастьем, бой длился три часа

Как сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook, в течение минувших суток зафиксировано более 80 обстрелов позиций сил АТО.

"Дважды защитники Украины отбивали атаки русских наемников. Это произошло вблизи городов Счастье и Авдеевка", - говорится в сообщении.

Как отмечается, вчера, с 18-и по 24-й час боевики обстреляли из пушек и минометов наши позиции в районах н.п. Красногоровка, Авдеевка, Первое Мая, Майорск, Николаевка, Марьинка. На других направлениях раздавались выстрелы из стрелкового оружия.

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"По уточненной информации, в 16.30 под огневым прикрытием 120-ти и 82-мм минометов и танка, российские наемники атаковали позиции сил АТО вблизи города Счастье. Отряд пророссийских бандформирований насчитывал около 100 человек. Бой длился почти три часа. Противник, понеся потери, отступил", - рассказали в пресс-центре.

Кроме того, согласно сообщению, в 20.20 в районе города Авдеевка около 30 боевиков пыталась захватить опорный пункт наших войск. Получив достойный отпор от бойцов сил АТО, бандитская группа скрылась.

Украинские военные потери в боевых столкновениях под Счастьем и Авдеевкой не понесли.

Сегодня, 29 июля, по состоянию на 6 часов утра, зафиксировано артиллерийские обстрелы сил АТО в районах н.п. Степное, Новозвановка, Троицкое, Николаевка, Попасная.

Силы АТО не поддаются на провокации врага, при необходимости дают достойный отпор бандитам и крепко держат оборону по всей линии разграничения.