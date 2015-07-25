Ситуация в зоне АТО: более 70 обстрелов за сутки

Вчера, 24 июля, несмотря на относительное затишье до 18 часов, с наступлением темноты российско-террористические войска значительно усилили обстрелы позиций сил АТО.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Количество обстрелов за сутки составило более 70.

Согласно сообщению, активизация действий боевиков наблюдается на всех направлениях.

«Пренебрегая Минскими соглашениями, российские наемники часто применяют крупнокалиберную артиллерию и танки, лупят по мирным поселкам», - отмечают в штабе АТО.

Вчера, 24 июля, днем пророссийские террористические бандформирования обстреляли зажигательными крупнокалиберными патронами поселок Новгородское.

«Дома мирных жителей в сухую и жаркую погоду запылали от обстрелов. На помощь новгородцам для тушения пожара прибыли военнослужащие сил АТО, но террористы открыли огонь и по ним, мешая погасить горящие дома», - пишет пресс-центр АТО.

Также, с 18-ти по 24-й час 24 июля подвергались обстрелу с запрещенного Минскими соглашениями оружия позиции украинских войск в районах населенных пунктов Старогнатовка, Пески, Ленинское, Новгородское, Верхнеторецкое, Богдановка, Лозовое, Луганское.

Обстрелы продолжались неоднократно со 120-мм минометов и танков, 122 и 152-мм гаубиц.

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В течение текущих суток, 25 июля, российско-террористические войска продолжили обстрелы украинских позиций.

В районе Старогнатовки, в полпервого ночи, более часа раздавались взрывы от 122-мм снарядов артиллерии и 120-мм минам.

Также минометному обстрелу подверглись силы АТО в районах города Авдеевка и Донецкого аэропорта.