ОБСЕ не подтверждает информацию об отводе боевиками вооружения калибром менее 100 мм

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Хуг сказал сегодня на брифинге в Донецке.

Заместитель главы миссии пояснил, что заявления боевиков об отводе от линии разграничения вооружения калибром менее 100 мм являются некорректными. По его словам, на самом деле "несколько танков и оружие малого калибра были перемещены рядом с линией соприкосновения".

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"Движение оружия имеет мало общего с полным выводом оружия. Все, что мы можем сказать, что они переместили вооружение, но мы не можем подтвердить каким-то образом, проверить, что это вооружение было полностью отведено и находится на надлежащих расстояниях (от линии соприкосновения)", - заявил Хуг.

Как сообщал УНИАН, ранее миссия ОБСЕ заявляла, что боевики показали вооружение калибром менее 100 мм, которое собрались отводить от линии соприкосновения.

Президент Украины Петр Порошенко поручил членам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе по результатам заседания, которое состоялось в Минске 21 июля, подписать соглашение, которое бы гарантировало создание 30-километровой буферной зоны вдоль линии разграничения.

Напомним, боевики так называемой Донецкой народной республики заявили о завершении отвода танков и бронетехники, оснащенных орудиями менее 100 мм со "спокойных участков" линии фронта.