ОБСЕ: Боевики показали вооружение калибром менее 100 мм, которое собрались отводить

Как говорится в отчете миссии за 21 июля, опубликованном сегодня, боевики "ДНР" сопровождали наблюдателей ОБСЕ с целью посещения отдельных районов на оккупированных территориях для наблюдения за перемещением вооружения калибром менее 100 мм.

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Наблюдатели посетили два подконтрольных боевикам "ДНР" села Санжаровку (в 67 км северо--восточнее Донецка) и Озеряновку (в 33 км северо-восточнее Донецка).

"В одном месте Специальная мониторинговая миссия видела девять боевых машин пехоты БМП-1, восемь из которых были припаркованы на опушке рядом с открытой площадкой вдоль дороги, на расстоянии около 10 км от линии разграничения. В другом месте СММ видела один основной боевой танк Т-72 и шесть БМП-1, которые перемещались на открытую местность возле дороги, на расстоянии около 10 км от линии разграничения", - сказано в сообщении.

Инструкторы ОБСЕ зафиксировали серийные и регистрационные номера указанной техники.

Также миссия заявляет, что транспортное средство "военной полиции" "ЛНР" сопровождало наблюдателей до Кировска (50 км северо-западнее Луганска) для наблюдения за отводом двух танков, трех бронетранспортеров и трех плавучих бронетранспортеров МТ-ЛБ от линии разграничения.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко поручил членам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе по результатам заседания, состоявшегося в Минске 21 июля, подписать соглашение, гарантирующее создание 30-километровой буферной зоны вдоль линии разграничения.

Глава государства подчеркнул, что «вчера в Минске предложение украинской стороны по настоянию наших дипломатов и ОБСЕ было принято».

«И через несколько дней начнется отсчет часов, в течение которых под контролем ОБСЕ будет отведено все тяжелое вооружение», - сказал он.

Порошенко выразил надежду, что это будет реальным началом реального прекращения огня, реального отвода тяжелой техники, что в дальнейшем создаст условия для политической и экономической реинтеграции этих территорий в Украину.