Боевики утверждают, что отвели танки и бронетехнику со "спокойных участков" линии фронта
14:17, 22 июля 2015Война
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Боевики так называемой Донецкой народной республики заявили о завершении отвода танков и бронетехники, оснащенных орудиями менее 100 мм со "спокойных участков" линии фронта.
REUTERS
Об этом заявили в "минобороны ДНР", сообщает ТАСС.
"Отвод бронетехники от спокойных участков линии фронта на 3 км в одностороннем порядке в "ДНР" завершен", - заявили у террористов.
Как отмечается, к северу от Донецка и Дебальцево на линии соприкосновения танки и бронемашины боевики решили оставить.
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В "ЛНР" отчитываются, что уже отвели технику по всей линии соприкосновения, кроме района Счастья.
Как сообщал УНИАН, трехсторонняя контактная группа на заседании 21 июля в Минске договорилась об отводе танков и вооружений калибром меньше 100 мм на Донбассе.
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