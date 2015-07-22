Глава Донецкой области озвучил основные направления возможного наступления боевиков
14:43, 22 июля 2015Война
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Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский назвал основные направления, по которым боевики могут пойти в наступление на силы АТО.
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский / Фото УНИАН
Соответствующую информацию Жебривский озвучил в интервью ТСН.uа.
"Это (наступление - УНИАН) может быть в направлении Константиновки, в направлении Марьинки, и это может быть в направлении Мариуполя, чтобы выйти к морю", - сказал он.
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По его словам, на этих направлениях наблюдается концентрация вооруженных сил Российской Федерации.
Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко заявил, что согласно информации военной разведки на территорию Украины возможно вторжение сил агрессора.
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