Глава Донецкой области озвучил основные направления возможного наступления боевиков

Соответствующую информацию Жебривский озвучил в интервью ТСН.uа.

"Это (наступление - УНИАН) может быть в направлении Константиновки, в направлении Марьинки, и это может быть в направлении Мариуполя, чтобы выйти к морю", - сказал он.

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По его словам, на этих направлениях наблюдается концентрация вооруженных сил Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко заявил, что согласно информации военной разведки на территорию Украины возможно вторжение сил агрессора.