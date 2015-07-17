Разведка имеет информацию о возможном вторжении агрессора в Украину - Порошенко

Об этом он сообщил в интервью CNN, передает Украинская правда.

"У меня есть информация из источников разведки, что вторжение будет", - подчеркнул он.

Также глава государства отметил, что в ночь на 15 июля, во время эскалации боевых действий погибли несколько гражданских.

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"Я потерял 8 военных, и 16 военных были ранены. Несколько гражданских погибли под обстрелом. И это реальность российской агрессии в Украине", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявил, что препятствование трибунала по аварии самолета Boeing предусматривает ответственность за катастрофу.