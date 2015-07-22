За сутки на Донбассе ранены 5 военнослужащих
14:39, 22 июля 2015Война
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За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения АТО ранены 5 военнослужащих, погибших нет.
Все ранения получены военными на Донецком направлении / twitter.com/UKRinVAT
Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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"За минувшие сутки погибших нет. Пятеро ребят получили ранения", - сказал Андрей Лысенко, отметив, что это произошло на Донецком направлении.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный и еще один получил ранения.
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