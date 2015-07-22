За сутки на Донбассе ранены 5 военнослужащих

14:39, 22 июля 2015
Война
187 0

За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения АТО ранены 5 военнослужащих, погибших нет.

twitter.com/UKRinVAT

Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеВ западном пригороде Донецка бои продолжаются "в круглосуточном режиме" - Лысенко

"За минувшие сутки погибших нет. Пятеро ребят получили ранения", - сказал Андрей Лысенко, отметив, что это произошло на Донецком направлении.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный и еще один получил ранения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter