За сутки на Донбассе ранены 5 военнослужащих

Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки погибших нет. Пятеро ребят получили ранения", - сказал Андрей Лысенко, отметив, что это произошло на Донецком направлении.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный и еще один получил ранения.