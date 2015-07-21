За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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Как сообщал УНИАН, на протяжении вчерашних суток позиции сил АТО более 60 раз были обстреляны со стороны российско-террористических войск, в том числе более 30 раз – с 18.00 до 24.00.