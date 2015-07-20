В Счастье в подвале многоэтажки нашли бомбу из двух противотанковых мин (фото)

Как сообщает пресс-служба Луганской военно-гражданской администрации, вызванные на место правоохранители в подвальном помещении обнаружили самодельное взрывное устройство. Бомба состояла из двух соединенных противотанковых мин ТМ-62М, тротиловой шашки и взрывателей. Общий вес взрывчатого вещества составлял 14 кг. Средство поражения находилось в боевом состоянии.

Жильцов дома эвакуировали. Военные взрывотехники обезвредили изъятые мины на полигоне за пределами города.

Читайте такжеНа Луганщине ночью боевики в очередной раз обстреляли Счастинскую ТЭСВ.и.о. руководителя Луганской областной военной гражданской администрации Юрий Клименко поручил ГУ ГСЧС и ГУ МВД Украины в Луганской области провести проверку всех зданий в г. Счастье.

"Если бы взрывчатка сработала, то снесла бы дом с лица земли. Опасную находку обнаружили благодаря бдительности местных жителей. Я призываю людей в случае нахождения подобных "закладок" сообщать правоохранительным органам или информировать службу по чрезвычайным ситуациям", – отметил Клименко.