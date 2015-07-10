За сутки на Донбассе погибли двое украинских военных, 10 раненых
13:04, 10 июля 2015Война
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В АП озвучили потери среди бойцов АТО за минувшие сутки.
REUTERS
За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе погибли двое украинских военных, 10 получили ранения.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
Как сообщал УНИАН, с 18.00 до полуночи 9 июля по всей линии разграничения боевики около 40 раз обстреляли позиций сил АТО.
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