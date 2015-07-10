Ситуация на востоке Украины обострилась с прибытием очередного "конвоя" - штаб

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО.

С прибытием очередного, так называемого “российского гумконвоя” в Донецкую и Луганскую области, обстрелы позиций сил АТО значительно участились.

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"Бандформирования неоднократно били по позициям сил АТО со 120-мм минометов и танков в районах населенных пунктов Водяное, Авдеевка, Пески, Крымское, Опытное, Березовый. Дважды со 122-мм артиллерии обстреляны позиции украинских военных в районе поселка Тарамчук, что на Донетчине. С 19.45 по 20.00 по артиллерии калибра 152-мм российские оккупанты обстреляли поселок Гранитное, на Мариупольском направлении", - сообщили в штабе.

"В 22.10 в районе н.п. Крымское произошло боевое столкновения украинских военных с диверсионно-разведывательной группой противника. Защитники Украины обнаружили врагов и не допустили их прорыва через линию соприкосновения", - отмечается в сообщении.

Сегодня, 10 июля, ровно в полночь, боевики начали обстрел из 120-мм минометов и стрелкового оружия позиций сил АТО вблизи н.п. Пески.

В 2 часа ночи вблизи поселка Луганское бойцы сил АТО обнаружили и отразили нападение диверсионно-разведывательной группы.

"Несмотря на поддержку Россией незаконных вооруженных формирований на оккупированной территории Украины, ситуация в зоне АТО вполне контролируется украинскими военными", - подытожили в прес-центре.