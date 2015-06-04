Президент отметил наградами 280 военных, погибших в зоне АТО

Соответствующий Указ Глава государства подписал в четверг, 4 июня, сообщает пресс-служба президента Украины.

Как отмечается в сообщении, награжденные военные Вооруженных Сил Украины погибли в результате боевых действий на Донбассе в течение августа 2014-февраля 2015 года, в том числе в боях в районах Иловайска, Саур-Могилы, Донецкого аэропорта.

Читайте такжеПорошенко: Военные должны быть готовы к полномасштабному вторжению по всему периметру границы с РФ«За личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины 34 погибшие военные награждены орденом Богдана Хмельницкого III степени, 228 военнослужащих посмертно – орденом "За мужество" III степени. Также 1 военный посмертно был отмечен орденом Даниила Галицкого, еще 17 погибших военнослужащих - медалью "Защитнику Отечества", - подчеркивается в сообщении.

Ранее Петр Порошенко заявил, что в районе Марьинки украинские военные дали адекватный ответ врагу, и, предупредив международных партнеров, вернули артиллерию из мест, где она находилась в связи с Минскими соглашениями.