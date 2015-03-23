Порошенко присвоил звание Героя Украины четырем военным командирам

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, президент вручил ордена «Золота зірка» на встрече с командирами бригад и батальонов Вооруженных сил Украины, которая состоялась в Национальном университете обороны имени Черняховского.

Президент заявил, что лучшие боевые командиры должны назначаться на руководящие должности в Вооруженных силах.

«Надо изменить тактику назначения командиров - проявишь себя в бою, пойдешь на высшие должности. Только те командиры, которые прошли с бойцами испытания на поле боя, заслуживают быть командирами», - подчеркнул президент.

По словам верховного главнокомандующего, «тот социальный лифт, о котором уже давно говорят «на гражданке», должен быть введен и в Вооруженных силах. Лучшие должны получать высокие должности».

Глава государства отметил, что уже восемь командиров бригад назначены на высшие должности в Вооруженных силах. В частности, Герой Украины полковник Михаил Забродский назначен командующим Высокомобильных десантных войск, командир 25-й отдельной воздушно-десантной бригады полковник Юрий Содоль - первым заместителем командующего Высокомобильных десантных войск. Командир 24-й отдельной механизированной бригады полковник Александр Павлюк назначен начальником штаба - первым заместителем командующего войсками оперативного командования «Запад».

Кроме этого, пять командиров батальонов назначены на должности командиров бригад, шестнадцать - на должности заместителей командиров бригад, 22 заместителя командиров батальонов назначены на должности командиров батальонов и тому подобное.

«Верю, что именно такая кадровая политика станет залогом вывода Вооруженных сил на новый качественный уровень», - заявил глава государства.

Высшую награду страны - орден «Золота зірка» из рук верховного главнокомандующего получил командир 15-го отдельного горно-пехотного батальона 128-й отдельной горно-пехотной бригады оперативного командования «Север» Сухопутных войск Вооруженных сил Василий Зубанич. Подполковник в зоне боевых действий находится с мая 2014 года, в частности принимал участие в боях за Луганский аэропорт и Дебальцево. Решения комбата способствовали успешному выполнению поставленных задач подразделениями в районе проведения АТО. Во время прорыва в составе штурмовой группы в Луганский аэропорт для обеспечения ухода подразделений из окружения получил осколочное и огнестрельное ранения, однако отказался от госпитализации и продолжал управление действиями подразделения. С ноября 2014 выполняет задание на Дебальцевском направлении.

Званием Героя Украины и орденом «Золота зірка» также награжден командир механизированного батальона 30-й отдельной механизированной бригады 8 армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ Сергей Собко. 27 июля 2014 батальонная тактическая группа под руководством подполковника взяла стратегический плацдарм Саур-Могила. В течение июля-сентября подразделение выполняло задачи на территории Луганской области и показало пример мужества и профессионализма.

Высшая государственная награда также вручена командиру десантной роты 13-го отдельного аэромобильного батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады Александру Порхуну. Во время проведения АТО майор принимал взвешенные и решительные решения в критические моменты боя. 29 июля штурмовая группа под руководством офицера взяла под контроль и удерживала Саур-Могилу, что в дальнейшем положительно повлияло на ход операции с наименьшими потерями среди личного состава и техники. В ходе операции военнослужащий получил контузию III степени, но продолжал выполнять поставленные задачи.

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Звание Героя Украины и орден «Золота зірка» вручены командиру механизированной роты механизированного батальона 30-й отдельной механизированной бригады 8-го армейского корпуса Владимиру Гринюку. Подчиненное офицеру подразделение уничтожило большое количество бронетехники и живой силы незаконных вооруженных формирований. 10-11 февраля во время зачистки населенного пункта Логвиново благодаря смелости и молниеносным решительным действиям офицера штурмовая группа захватила часть населенного пункта, при этом лично офицер уничтожил три единицы бронетехники и до 30 боевиков. Во время проведения операции получил ранение, но продолжил командовать сводным подразделением.

Глава государства также вручил военнослужащим ордена Богдана Хмельницкого.