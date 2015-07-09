Волонтеры собирают деньги на безопасную связь для корректировщиков 26-й бригады

Об этом координатор проекта "Вернись живым" Ольга Решетилова сообщает на странице в Facebook.

Она отметила, что 21 августа группа корректировщиков с 26 бригады во главе с начальником разведки дивизиона получила задание от командования сектора Д закрепиться на Саур-Могиле и в дальнейшем выполнять боевые задачи.

"В сопровождение корректировщикам были предоставлены якобы спецы, которые впоследствии оказались обычными мобилизованными 42 батальона без всякого боевого опыта", - говорится в сообщении.

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Впоследствии 23 августа под обстрелами группа добралась до Саур-Могилы, мимо которой на тот момент уже проходили российские бтгр. Кроме того, выяснилось, что оперативная обстановка существенно отличается от той, о которой сообщалось в штабе сектора.

Также стало известно, что разбитая 51-я бригада уже отошла с позиций, поэтому в течение последних двух недель Саур-Могилу удерживали бойцы 25 бригады и остатки спецов.

"Это была абсолютно нормальная ситуация для сектора Д. Никто не понимал, кто справа, кто слева, кто и какие задачи выполняет", - вспоминает Олег, начальник разведки и руководитель той группы корректировщиков.

Пребывания корректировщиков на Саур-Могиле на тот момент уже не имело никакого смысла: артиллерия отступила, а остатки войск, которые удерживали высоту, оказались в глубоком тылу у противника. Правда, об этом забыли сообщить.

Тогда руководитель группы корректировщиков принял решение вывести свою группу. Они передвигались ночью, прорывались через окруженные населенные пункты с боем.

При этом запросы предоставить проводника результата не дали. А до линии фронта оставалось еще 100 км.

За эти дни начальник группы Олег потратил на связь более 5 тысяч гривень, поскольку оператор переключил на роуминг (помогали родные и волонтеры). Чтобы поймать хотя бы какую-то связь, приходилось залезать на дерево, рискуя быть обнаруженным или снятым снайпером.

«Когда глушат вышки, не помогает даже cdma, нужен только спутник», - говорит Олег.

И только через пятнадцать дней вся группа вышла на украинскую территорию.

Однако проблема безопасной связи для корректировщиков в бригаде до сих пор так и не решена. Нужно хотя бы 10 спутниковых телефонов на всю 26 бригаду.

Волонтеры готовы выполнить эту заявку, чтобы военные не платили жизнями за отсутствие безопасной связи.

В целом средства связи стоят 18 тысяч долларов: 10 телефонов Iridium 9575 extreme – 13 тыс. долл., 10 стартовых пакетов спутниковой связи на год – 5 тыс. долл.