В бою на Донбассе погиб украинский воин "Леший" (фото)

На фронт боец отправился после гибели на Донбассе своего близкого друга.

На Донбассе погиб военный ВСУ из 93-й ОМБр "Холодный Яр" Алексей Куприков с позывным "Леший".

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook. Боец 9 апреля получил множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

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"Он погиб в результате вражеского обстрела позиций 93-й бригады Холодный Яр на Луганщине, получив множественные осколочные ранения... Средства защиты, увы, не спасли", - говорится в сообщении.

Алексей Куприков родился 13 января 1971 года. Жил в поселке городского типа Черкасское Новомосковского района Днепропетровской области.

На фронт отправился после гибели на Донбассе своего близкого друга. В ноябре 2018-го он подписал контракт и стал бойцом 93-й ОМБр ВСУ. Сначала "Леший" был стрелком-помощником гранатометчика, потом решил стать механиком-водителем.

У военного осталась гражданская жена, 19-летний сын, мама и родная сестра, которая также служит в 93-й бригаде.

Как сообщал штаб ООС, на Донбассе за прошедшие сутки погиб один украинский воин, двое ранены.