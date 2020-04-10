На Донбассе погиб один украинский военный, двое ранены

Оккупанты 21 раз нарушили режим тишины, невзирая на Минские договоренности.

9 апреля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 21 обстрел позиций Объединенных сил, девять из них – с применением минометов 120-го и 82-го калибра, которые по Минским договоренностям должны находиться в районах отвода.

Оккупанты также открывали огонь по нашим опорным пунктам из противотанкового ракетного комплекса, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. С целью прекращения враждебных провокаций и стабилизации ситуации наши воины активно применяли дежурные огневые средства. Умелыми действиями украинские защитники заставили противника к возобновлению режима «Тишина» на всех участках линии соприкосновения, сообщается на странице ООС в Facebook.

По защитниках Павлополя враг выпустил пять мин калибра 82 мм, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По опорным пунктам Объединенных сил неподалеку Водяного противник открывал огонь дважды, применив при этом минометы калибра 82 мм – четыре мины, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Читайте такжеОккупанты не планируют отменять парад на 9 мая в Донецке, несмотря на пандемию

Наши позиции у Красногоровки и Новомихайливки оккупанты трижды обстреляли из станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Рядом с Авдеевкой пророссийские наемники дважды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе села Пищевик враг обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров, а возле села Старогнатовка – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Богдановки противник применил против украинских защитников стрелковое оружие.

Объединенные силы дали решительный ответ на все вооруженные провокации и прекратили огневую активность противника.

Из минометов калибра 120 мм и 82 мм, потратив 38 мин, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник в течение суток трижды обстрелял наши опорные пункты вблизи Орехового.

Огонь из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов также зафиксировано возле населенных пунктов Хутор СвободВильный, Новолуганськое, Новоалександровка и Попасная. В целом на этих участках враг выпустил 18 мин указанного калибра.

В районе Крымского российские оккупанты дважды обстреляли наши позиции из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Рядом с Новгородским против подразделения Объединенных сил оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс.

Вследствие вражеских обстрелов вчера погиб один украинский воин, двое наших защитников получили ранения.

Такие преступные действия не остались без адекватного ответа. По предварительным подтвержденным данным разведки Объединенных сил, 9 апреля наши подразделения уничтожили одного российского оккупанта, еще одного - ранили.

С началом этих суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили договоренности.

По позициям в районе Новозвановки российские наемники открывали огонь из минометов калибра 120 мм, а по опорным пунктам вблизи Новоалександровки – из минометов калибра 82 мм. В ответ украинские воины применяли дежурные огневые средства, в результате чего вражеские провокации прекратились.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщал ранее УНИАН, в марте текущего года зафиксировано 19 гражданских жертв вооруженного конфликта на Донбассе, среди них двое погибших и 17 раненых. Об этом говорится в сообщении на сайте Представительства ООН в Украине.