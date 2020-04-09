В Луганской области в результате вражеского обстрела погиб украинский военный

Террористы в очередной раз нарушили режим прекращения огня.

В Луганской области в результате обстрела со стороны пророссийских боевиков погиб украинский защитник.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Террористы обстреляли украинские позиции, в очередной раз нарушив режим прекращения огня.

"Враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Объединенные силы открыли ответный огонь и подавили активность противника. К сожалению, в ходе боя один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

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"Командование объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и подчеркивает, что такие преступные действия не останутся без адекватного ответа. Оккупантов ждет заслуженное наказание", - заверили в штабе.

Как сообщал УНИАН, на Луганщине вражеский снаряд взорвался во дворе местной жительницы, осколки повредили окна и кровлю дома.