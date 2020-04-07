Оккупанты на Донбассе восемь раз нарушали режим прекращения огня

По данным разведки, 06 апреля украинские подразделения ранили одного пророссийского боевика.

06 апреля вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз обстреливали позиции Объединенных сил. Четыре раза с применением минометов 120 и 82 калибра, которые по Минским договоренностям должны быть отведены от линии разграничения.

Оккупанты также открывали огонь по украинским опорных пунктах из вооружения боевых машин пехоты, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Для прекращения враждебных провокаций и ликвидации угрозы для жизни и здоровья, ВСУ применили дежурные огневые средства, сообщается на странице ООС в Facebook.

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Утром российско-оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Павлополя. С направления населенного пункта Набережное они выпустили восемь мин калибра 82 мм, а также применили вооружения боевых машин пехоты и противотанковый ракетный комплекс.

После обеда враг дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра по нашим защитникам в районе поселка Каменка.

Пять мин калибра 120 мм противник выпустил по направлению населенного пункта Старомихайливка по окрестностям Красногоровки. На этом участке пророссийские наемники также применили станковые противотанковые гранатометы.

Вечером оккупанты обстреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия защитников Старогнативки, а из крупнокалиберных пулеметов – защитников Авдеевки. Объединенные силы дали решительный ответ на все огневые провокации противника, заставив врага придерживаться режима прекращения огня.

Потерь за минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов среди украинских защитников не было.

По данным разведки Объединенных сил, 06 апреля украинские подразделения ранили одного пророссийского боевика. С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщал ранее УНИАН, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак уверяет, что представители так называемых «ДНР» и «ЛНВ» при действующей власти никогда не станут участниками Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.