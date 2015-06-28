За сутки на Донбассе ранены 11 украинских военных
13:01, 28 июня 2015Война
854 0
За минувшие сутки в зоне проведения АТО, погибших среди военнослужащих нет, 11 бойцов получили ранения.
REUTERS
Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
Читайте такжеБоевики за сутки более 90 раз обстреляли позиции украинских военных"За сутки в результате обстрелов и провокаций погибших среди наших военных нет, 11 получили ранения", - сообщил Андрей Лысенко.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погибших украинских военных не было, пятеро бойцов получили ранения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter