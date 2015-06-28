За сутки на Донбассе ранены 11 украинских военных

Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеБоевики за сутки более 90 раз обстреляли позиции украинских военных"За сутки в результате обстрелов и провокаций погибших среди наших военных нет, 11 получили ранения", - сообщил Андрей Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погибших украинских военных не было, пятеро бойцов получили ранения.