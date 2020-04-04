Оккупанты на Донбассе из гранатометов обстреляли ряд позиций ООС

В результате обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил террористы семь раз нарушили режим прекращения огня.

Читайте такжеОккупанты из крупнокалиберных пулеметов обстреляли защитников Водяного

Как говорится в сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook, в частности, трижды боевики использовали запрещенные Минскими договоренностями вооружение. «Во время обстрелов оккупанты применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Прицельным ответным огнем Объединенные силы вовремя пресекли все вражеские провокации», - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» террористы трижды обстреляли подразделения Объединенных сил. Так, из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра они вели огонь по защитникам Широкино, крупнокалиберные пулеметы применили против защитников Славного и Водяного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вооруженные формирования Российской Федерации трижды прибегли к минометным обстрелам позиций Объединенных сил. «Возле Орехово враг с направления Золотого-5 выпустил по нашим опорным пунктам девять мин 82-го калибра и семь выстрелов из гранатометов различных систем. Минометы калибров 120 мм и 82 мм с общим расходом восемь мин противник также применил для обстрела окраин Новотошковского», - сообщили в штабе.

Позиции Объединенных сил в районе Пивденного оккупационные войска обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«На все дерзкие действия российских наемников украинские военнослужащие отвечали прицельным огнем по опорным пунктам противника. Почувствовав на себе решимость и эффективность наших защитников, оккупанты немедленно прекращали какую-либо активность», - отмечается в сводке.

В результате обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Также сообщается, что случаев инфицирования коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

В штабе отмечают, что на участке разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной. Режим тишины соблюдается.