В Днепр срочно эвакуируют из зоны ООС раненых украинских бойцов

В мобильных госпиталях тщательно проверяют, не имеют ли военные признаков коронавируса.

Из зоны ООС до Днепра эвакуировали нескольких украинских бойцов, раненых за последние сутки.

Об этом в Facebook сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

Читайте такжеСтолтенберг призывает РФ остановить боевые действия на Донбассе для противодействия коронавирусу

Сейчас военные находятся в Харьковском военном клиническом центре, их доставки до Днепра пока обсуждается с тамошними врачами.

Одного бойца, госпитализируют в гражданскую больницу Днепра, другого – с травмой глаза – «скорая» забрала на границе с Донецкой областью.

В мобильных госпиталях тщательно проверяют, не имеют ли военные признаков коронавируса.

Как сообщал УНИАН, за сутки вооруженные формирования Российской Федерации осуществили 11 обстрелов позиций Объединенных сил, шесть из которых – с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм.