Сегодня боевики около 35 раз обстреляли позиции сил АТО
Самой сложной ситуация остается вблизи Донецка.
Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр АТО.
Позиции украинских войск вблизи Авдеевки преступники обстреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм.
Пески, Опытное, Марьинку и шахту «Бутовка» неоднократно обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
По Майорску в районе Артемовска стреляли 82-миллиметровые минометы. По Ленинскому – вражеский танк.
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По Гранитному, Старогнатовке и Бердянскому российско-террористические войска стреляли из гаубиц калибра 152 мм.
Бойцы сил АТО применяли гранатометы, стрелковое оружие и 82-миллиметровые минометы, разрешенные Минскими соглашениями.
Кроме того, в Луганской области, возле Крымского, утром украинские военные дали отпор вражеской диверсионно-разведывательной группе. Боевики, понеся потери, отступили.