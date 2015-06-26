Сегодня боевики около 35 раз обстреляли позиции сил АТО

Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр АТО.

Позиции украинских войск вблизи Авдеевки преступники обстреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм.

Пески, Опытное, Марьинку и шахту «Бутовка» неоднократно обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По Майорску в районе Артемовска стреляли 82-миллиметровые минометы. По Ленинскому – вражеский танк.

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По Гранитному, Старогнатовке и Бердянскому российско-террористические войска стреляли из гаубиц калибра 152 мм.

Бойцы сил АТО применяли гранатометы, стрелковое оружие и 82-миллиметровые минометы, разрешенные Минскими соглашениями.

Кроме того, в Луганской области, возле Крымского, утром украинские военные дали отпор вражеской диверсионно-разведывательной группе. Боевики, понеся потери, отступили.