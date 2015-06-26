На Луганщине из-за взрыва мины и взрывного устройства ранены двое мирных жителей

Как сказано в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, вчера после обеда в окрестностях Станицы Луганской в урочище "Кривая", где местные жители выпасают скот, взорвалась заложенная неизвестными лицами противопехотная мина. Тяжелые ранения получила 74-летняя женщина, а ее корова, которая наступила на мину, погибла. Женщину доставили в районную больницу, сейчас за ее жизнь борются медики.

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Еще один похожий инцидент произошел вечером в селе Широкая Станично-Луганского района. Молодая пара, прогуливаясь на окраине села, нашла пакет и взяла с собой домой. При попытке его открыть прогремел взрыв, в результате которого 29-летний мужчина получил осколочные ранения рук. Раненого госпитализировали, раны не тяжелые, угрозы жизни нет.

Вместе с тем, по данным Москаля, в ночь на пятницу Станица подверглась двум обстрелам из минометов, стрелкового оружия, включая гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Первый обстрел начался в 21.00 и закончился в полночь, второй длился с 3.00 до 5.00. По предварительным данным, пострадавших нет, детальную информацию о последствиях обстрелов выясняют.