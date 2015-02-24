На окраине Крымского двое военных подорвались на мине
17:13, 24 февраля 2015Война
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На окраине поселка Крымское Луганской области на автодороге Бахмутка на противопехотной мине подорвались двое украинских бойцов.
В Луганской области двое военных подорвались на противопехотной мине
Об этом сообщается на официальном сайте главы Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля.
Согласно сообщению, минно-взрывные травмы и осколочные ранения получили 27-летний житель Винницкой области и 20-летний житель Прикарпатья.
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Отмечается, что военнослужащих госпитализировали в больницу Лисичанска, один из них находится в тяжелом состоянии.
Как сообщал УНИАН, в Луганской области за минувшие сутки, 23 февраля, и утро вторника, 24 февраля, боевики обстреляли из артиллерии Попасную, Троицкое, Трехизбенку, и Станицу Луганскую.
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