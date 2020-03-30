Оккупанты 14 раз нарушили тишину на Донбассе: погиб украинский военный, четыре пострадали

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

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Так, рядом с Павлополем оккупанты выпустили 15 мин из минометов 82 калибра и вели огонь из автоматического станкового гранатомета по позициям Объединенных сил в районе Водяного и дважды вблизи Лебединского враг применял 82-мм минометы в целом выпустив 22 мины, а защитников Песок враг обстрелял два раза - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, по окрестностям Невельского оккупанты вели огонь из снайперского оружия, неподалеку Марьинки - из стрелкового оружия, а защитников Авдеевки обстреляли три раза - из 82-мм миномета и гранатометов различных систем.

Противник также обстрелял позиции военнослужащих Объединенных сил неподалеку Новолуганского из минометов калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи населенного пункта Хутор Вольный враг применил 82-мм миномет, автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие.

По защитникам Шумов враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Военнослужащие Вооруженных сил Украины на каждый обстрел дали оккупантам достойный отпор", - отметили в штабе.

По данным пресс-центра, 30 марта в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое получили ранения и один - боевое поражение.

Отмечается, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, за сутки 29 марта враг 13 раз нарушил режим прекращения огня, обстреляв позиции украинской армии из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.