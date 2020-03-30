Боевики вчера и сегодня применили на Донбассе запрещенное вооружение - ООС

За сутки террористы осуществили 13 обстрелов.

Российские вооруженные формирования на Донбассе в течение прошлых и текущих суток применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом говорится в утренней сводке ООС.

В частности, за сутки 29 марта враг 13 раз нарушил режим прекращения огня, обстреляв позиции украинской армии из минометов калибром 82 и 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

11 обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" (Павлополь, Водяное, Богдановка, Березовое, Старогнатовка, Тарамчук, Авдеевка, Шахта Бутовка). Еще два пришлись на ОТГ "Север" (Луганское, Гладосово.

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"На все вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ", - заверили в командовании и добавили, что минувшие сутки для сил ООС прошли без потерь.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска обстреляли наши позиции из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Водяного было зафиксировано использование вражеского миномета калибра 82 мм. Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника. За текущие сутки потерь нет", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что случаев коронавируса среди личного состава ООС не зафиксировано.