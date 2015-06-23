Заместитель главы АП: на территории Украины находятся российские военные в количестве до 9 тысяч человек

Об этом он рассказал в интервью 5 каналу.

"По данным украинской разведки, которые подтверждены разведками других стран, на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей одновременно находятся до 9 тыс. российских военнослужащих. Из общей численности 50 тысяч. И именно задержания капитана Ерофеева и сержанта Александрова из третьей бригады ГРУ Генштаба РФ, которые были задержаны с оружием в руках, подтверждает наличие российских войск на территории Украины", - сказал Таранов.

"И капитану Ерофееву, и сержанту Александрову предъявлено обвинение по 258-й статье, то есть "терроризм". Но они с этим не соглашаются, и считают себя военнослужащими ВС РФ, которые выполняли специальное задание на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей", - отметил заместитель главы АПУ.

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Как сообщал УНИАН, ранее министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что вдоль границы с Украиной Российская Федерация удерживает группировка в составе около 55 тыс. военнослужащих.

"Общая численность группировки составляет около 55 тыс. военнослужащих и около 3 тыс. 700 единиц основного вооружения и техники вооруженных сил Российской Федерации", - сказал министр.