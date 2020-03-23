Оккупанты запустили ракету в авто с украинскими бойцами – штаб

Обороняющиеся подразделения операции Объединенных сил применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ.

Сегодня российские оккупанты, вопреки Минским договоренностям, обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль ЗИЛ-131, перевозивший продовольствие, вблизи населенного пункта Шумы. Об этом говорится в сообщении штаба ООС. Читайте такжеЛюдей из ОРДЛО будут пускать в Россию, несмотря на карантин В результате попадания противотанковой управляемой ракеты двое украинских военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения. Состояние здоровья воинов удовлетворительное. Обороняющиеся подразделения операции Объединенных сил применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ. Как сообщал УНИАН, 22 марта вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня.

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