Оккупанты вчера три раза нарушили режим "тишины": били из запрещенных минометов

С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

22 марта вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня.

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Как сообщает пресс-центр штаба ООС, оккупанты обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток": неподалеку Водяного – из 82-мм минометов – 5 мин; вблизи Павлополя – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Березовое – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

«Подразделения Объединенных сил применили дежурные огневые средства и дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ», – говорится в сообщении.

Вчера, 22 марта, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.

С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь среди украинских защитников нет.