Адекватный ответ: стали известны потери боевиков на Донбассе за неделю

Террористы понесли значительные потери в технике и личном составе.

Стали известны потери российско-оккупационных войск на Донбассе за текущую неделю.

Об этом сообщает Командование Объединенных сил на странице в Facebook.

"Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что в случае угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих наши подразделения всегда дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику", - говорится в сообщении.

По подтвержденным данным украинской разведки, за эту неделю потери террористов погибшими составляют 13 человек, ранеными и травмированными - 22 человека.

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"Также оккупанты потеряли три единицы техники, в том числе миномет калибра 120 мм без возможности восстановления и два автомобиля типа Урал", - добавляют в Командовании. И заверяют, что Объединенные силы продолжают стойко выполнять боевые задачи по защите Украинского народа.

Как сообщал УНИАН, в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, совершив обстрел из минометов калибра 82 мм у Водяного.