Оккупанты дважды обстреляли участок разведения на Донбассе — штаб ООС
04:07, 18 марта 2020Война
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В результате обстрела никто не пострадал.
Иллюстрация / REUTERS
Штаб Операции объединенных сил (ООС) сообщает, что во вторник, 17 марта, боевики дважды обстреляли участок разведения сил № 3 в Богдановке-Петровском на Донбассе.
В результате обстрелов никто не пострадал.
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«Сегодня, 17 марта, российские оккупанты дважды обстреляли участок разведения № 3 Богдановка-Петровское из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия», — сообщили в ООС.
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